Operaio colpito in testa

INFORTUNIOPORDENONE Paura nel primo pomeriggio di ieri per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un dipendente di una ditta di idrospurghi. È successo verso le 14.30 a Roraigrande, in via Cesare Abba, poco distante dalla scuola media Pasolini. L'uomo stava operando a ridosso del parco, quando per cause che devono essere ancora accertate, è stato colpito in faccia e al torace dalla sonda con cui stava lavorando. Un colpo secco e forte che lo ha stordito.La sala operativa del Nue112 di Palmanova ha allertato, oltre al personale di...