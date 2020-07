IN VIA BERTOSSI

SPORTELLO ENERGIA ATTIVO DA DOMANI

Arriva a Pordenone il nuovo Sportello energia Fvg. Offre a cittadini, enti e imprese informazioni e consulenza gratuita su agevolazioni e incentivi per l'efficientamento energetico di case e edifici, dalle detrazioni fiscali al conto termico, dai contributi regionali a quelli nazionali. Lo sportello è un'iniziativa dall'Agenzia no profit per l'energia del Fvg (Ape Fvg) in collaborazione con Comune e Regione. Il servizio esordisce domani all'ingresso degli uffici comunali di via Bertossi 9. Sarà aperto tutti i martedì dalle 10 alle 16, con possibilità di prenotare un appuntamento. Disponibili e-mail, telefono (sportelloenergia@ape.fvg.it, 353 4104289) e un sito web ricco di informazioni, schede informative di tutte le agevolazioni, esempi pratici, domande frequenti e contatti (www.sportelloenergia.ape.fvg.it).

ESTATE IN CITTÀ

PINOCCHIO APRE STASERA

CINEMA SOTTO LE STELLE

È Pinocchio di Matteo Garrone il film scelto da Cinemazero per l'apertura de Cinema sotto le stelle che, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale e di Friulovest Banca, da oggi dalle 21.30 circa proietterà all'arena Calderari ogni lunedì, mercoledì e venerdì film di qualità, tra prime visioni, commedie, film per famiglie ed eventi speciali. Un nuovo inizio, una nuova ripartenza estiva e un servizio in più che Cinemazero vuole offrire al proprio territorio e a tutte quelle persone che quest'estate rimarranno in città.

CONCENTRO

ECONOMIA CIRCOLARE

COME CREARE VALORE

ConCentro, l'Azienda speciale della Cciaa di Pordenone e Udine ricorda che gli appuntamenti di carattere formativoinformativo di luglio, tutti in modalità on line, inizieranno domani (con replica il 14) dalle 16 alle 19 con il seminario Economia Circolare: come generare e comunicare valore. Per iscriversi ai corsi inviare una mail a: formazione@pn.camcom.it

