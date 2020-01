In arrivo i tricicli elettrici, i postini percorrono 5000 chilometri al giorno

NEL TERRITORIO

PORDENONE In arrivo nuovi tricicli elettrici per i portalettere. Inoltre Poste Italiane ha garantito nel 2019 massima attenzione per i piccoli Comuni: sono stati installati - sostituendo quelli di vecchia generazione - undici Atm (gli sportelli Postamat), otto dei quali in Comuni piccoli. Inoltre in trentadue uffici sono stati installati collegamenti wi-fi gratuiti. A Clauzetto e a Erto e Casso sono state eliminate le barriere architettoniche per favorire l'accessibilità agli stessi uffici.

AMBIENTE

La società ha intrapreso inoltre sul territorio un percorso per integrare la sostenibilità «affiancando - come si legge in una nota di Poste - agli obiettivi operativi e finanziari una chiara visione sulle tematiche ambientali e sociali». Un esempio pratico e tangibile è l'attenzione per i mezzi utilizzati dai portalettere e per la riduzione dei consumi. Il che significa ovviamente riduzione dell'inquinamento. Una strategia che si applica sia con la sostituzione completa dei mezzi tradizionali con veicoli ibridi o elettrici. A breve due nuovi tricicli elettrici (si tratta dei motorini più grandi a tre ruote) saranno consegnati in dotazione ai portalettere del centro di recapito di Pordenone. Ma l'attenzione all'ambiente da parte di Poste passa anche da una più attenta razionalizzazione degli itinerari che quotidianamente i portalettere dell'intero territorio provinciale compiono. I movimenti dei postini si traducono in cinquemila chilometri giornalieri. Un altro aiuto alla tecnologia arriva dalla nuove cassette rosse intelligenti: attraverso un sensore dei volumi di corrispondenza presenti all'interno consentiranno di ottimizzare il processo di gestione della posta indicando ai portalettere il momento più opportuno per il prelievo evitando corse a vuoto.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA