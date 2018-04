Esplode un vetro, donna ferita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFORTUNIOPORDENONE Incidente sul lavoro ieri mattina alla Ocen Drop - azienda specializzata nella produzione di elementi da destinare al settore navale - di via Savio a Vallenoncello. Per cause che sono al vaglio dei tecnici dello Spisal dell'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, coordinati da Carlo Venturini, una donna romena di 32 anni si è provocata una profonda ferita ad un braccio. Erano le 9.30 circa quando l'operaia, che era alle prese con la movimentazione di una lastra di vetro di grosse dimensioni, si è causata una ferita...