Corsi di friulano per abilitare tutti i dipendenti pubblici

IL CORSOPORDENONE Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni c'è tempo fino a giovedì 29 marzo per iscriversi ai corsi di lingua friulana organizzati dal Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli Cirf dell'Università di Udine, con l'obiettivo di migliorare le relazioni degli enti locali con il territorio e i cittadini. La nuova edizione (si parte da lunedì 5 aprile) prevede due corsi gratuiti, uno di livello base e uno di livello intermedio o avanzato. Informazioni e moduli di iscrizioni sono...