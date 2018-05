COMMERCIO PORDENONE Trent'anni di boom e poi un rallentamento nella crescita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOPORDENONE Trent'anni di boom e poi un rallentamento nella crescita del numero di locali pubblici in città, la cui mappa vede attualmente un'altissima concentrazione nella zona dell'ipercentro. Questa la mappa disegnata dallo studio di settore che l'amministrazione comunale ha commissionato alla General planning srl di Udine, sui cui esiti si è lavorato per predisporre il nuovo Regolamento per gli esercizi di somministrazione, sul quale si esprimerà il Consiglio comunale convocato oggi alle 18, prima che il documento ritorni...