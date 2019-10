VIA ANELLI PADOVA Sabato è stata una giornata storica, con l'entrata in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIA ANELLIPADOVA Sabato è stata una giornata storica, con l'entrata in azione della prima ruspa per cominciare l'abbattimento dell'ex Bronx. Cinque giorni dopo ecco un'altra importante notizia per il futuro del quartiere Stanga e, più in generale, della città. «Lo Stato ha stanziato i soldi per la nuova questura» ha annunciato ieri pomeriggio il sindaco Sergio Giordani. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, ha accantonato cinquanta milioni per la nuova grande sede della polizia, che nascerà tra il 2014 e il 2016 al posto...