Strade, la rivoluzione per il nuovo ospedale

IL PROGETTOManca poco per un appuntamento storico. Chiudere dopo vent'anni l'Arco di Giano, ovvero l'asse viario di collegamento est-ovest e nello stesso tempo aprire a tempo di record la viabilità per il nuovo ospedale a Padova est.Dopo nove mesi di lavori entro febbraio aprirà la nuova strada che da via Maroncelli arriverà a via Galante. Sono 600 metri fondamentali, prima di tutto per consentire a tutto il rione S. Lazzaro di poter circolare liberamente visto che è in programma la chiusura del passaggio a livello su via Friburgo. E...