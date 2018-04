«Rimane l'allarme povertà, è necessaria la riforma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIPADOVA «La situazione non è certo rosea ma rispecchia l'andamento nazionale e regionale spiega Franco Piacentini, già segretario Cgil alla Camera del Lavoro di Padova, che ha studiato i dati Inps per poi predisporre accurate tabelle-. Con 800 euro la persona pensionata non arriva serenamente a fine mese. Attualmente, come dimostra il Centro Studi della Cgia di Mestre, si contano circa 900 mila veneti in povertà assoluta o a rischio povertà». Lo scenario, secondo l'esperto, non è positivo. «Il 70% degli attuali assegni...