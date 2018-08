Preso il senza tetto che ha tentato il rapinare la Pam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀPADOVA È un senza tetto tossicodipendente che trova rifugio dalle parti di via del Torresino, dove a volte viene ospitato anche nel ricovero per sbandati e clochard, il rapinatore che ha cercato di mettere a segno un colpo alla Pam di via San Francesco mercoledì pomeriggio. La Polizia, dopo brevi indagini, l'ha rintracciato proprio in quella zona l'uomo che aveva tentato - senza riuscirsi - di impadronirsi dell'incasso giornaliero dal supermercato. Si era presentato davanti alla cassiera dicendole di dargli i soldi. Era a volto...