Nuovo policlinico e Azienda Zero, Padova capitale della sanità veneta

L'APERTURAPADOVA Non per nulla oggi a mezzogiorno davanti alla Casa rossa in via Avanzo, per il taglio del nastro dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ci sarà il presidente della Regione, Luca Zaia. Perchè Casa rossa è destinata a diventare uno dei due poli che farà di Padova «la capitale indiscussa della sanità veneta» cioè la sede di Azienda Zero, in pratica la cabina di regìa di tutto il settore regionale. Cioè amministrazione, personale, contratti, contenziosi. Le parole sono del presidente della Commissione regionale...