All'Ira si registrano nuovi contagi. Sale dunque il numero dei positivi ai tamponi tra gli ospiti dell'Ipab di via Beato Pellegrino. «I risultati che ci sono arrivati da microbiologia ha spiegato ieri il direttore generale Sandra Nicoletto - hanno rilevato due nuovi contagi. Di conseguenza gli ospiti positivi sono 62, mentre i dipendenti sono 17». Tra gli anziani, da registrare anche 5 ricoveri. Nei giorni scorsi, poi, ci sono stati anche due decessi di ospiti precedentemente ricoverati all'ospedale.

I Lyons club, intanto hanno consegnato all'Ipab 1000 mascherine. In questi giorni, infine, nella sede di via Beato Pellegrino i volontari della Croce Verde stanno allestendo un reparto dedicato esclusivamente a chi è risultato positivo. Per far fronte all'emergenza lo scorso 9 marzo il direttore generale ha firmato un'ordinanza con cui ha chiuso i centri diurni Pellecchia di via Beato Pellegrino e Monte Grande di Selvazzano. Non solo. Fino alla fine dell'epidemia è scattato uno stop tassativo a tutte le visite dall'esterno. I parenti dei ricoverati, infatti, possono contattare i loro cari solamente attraverso un numero telefonico messo a disposizione dall'Ira. Questo per evitare che, con le visite di parenti e amici, si possano creare occasioni di contagio. Oltre alla sede di via Beato Pellegrino che ospita quasi 400 anziani, l'Ira gestisce anche il Piaggi di piazza Mazzini (60 ospiti) e il Bolis di Selvazzano dentro che accoglie un centinaio di anziani.

