Next esce in strada: «Il futuro è già qui»

LA SPERIMENTAZIONEPADOVA È sbucato dalla culla in cui era segretamente custodito, al centro Paradigma di viale dell'Industria, e ha percorso due chilometri fino alla Kioene Arena. È passato lungo via San Marco, via Venezia e via Einaudi, catturando l'attenzione di decine di ciclisti e automobilisti. Ieri a mezzogiorno la zona di San Lazzaro è stata attraversata da un mezzo che arriva dal futuro. Non è la mitica DeLorean di Michael J. Fox, ma il bus scomponibile Next con cui il padovano Tommaso Gecchelin intende rivoluzionare il trasporto...