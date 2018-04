CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SANZIONIPADOVA La velocità media? Alterata. Le ore di viaggio? Falsificate. Tutto grazie ad una calamita nascosta vicino alla manopola del cambio. Un camionista turco, fermato per un normale controllo pochi giorni fa in Corso Stati Uniti, per questo stratagemma ha dovuto pagare la bellezza di 1.690 euro di multa, a cui si aggiungono la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti. Il suo non è un caso isolato: sono molti i conducenti sanzionati a Padova negli ultimi mesi per aver manomesso il cronotachigrafo con lo scopo di...