LE REAZIONI PADOVA Per dividere, divide. Anche tra quelli che vedono bene la

LE REAZIONIPADOVA Per dividere, divide. Anche tra quelli che vedono bene la decisione del vicesindaco Arturo Lorenzoni di estendere e allungare a tutte le ore del giorno e per tutti i giorni alla settimana la Zona a traffico limitato del centro città, imponendo anche un dazio per chi, senza permesso, intende entrare comunque.«Una rivoluzione necessaria» l'aveva benedetta Lorenzoni, ma che di fatto crea tra gli esercenti un doppio fronte contrapposto. Il cardine è sempre quello: servirà? Per alcuni sì, per altri i problemi sono diversi:...