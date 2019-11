Il vicesindaco Lorenzoni: «Subito mozione in consiglio per realizzarla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAPADOVA «Sono andato a rendermi conto di persona. Ho visto le stanze degli infermieri, ci entra una persona alla volta. Poi quella che il direttore condivide con la segretaria. Ha posto solo per una pianta. Ho visto i materassi per terra dei genitori accanto al letto dei figli. Tutti fanno i miracoli ma non si può continuare così. L'eccellenza delle cure c'è occorrono spazi dignitosi». Il vicesindaco Arturo Lorenzoni rompe il silenzio per difendere il progetto della nuova Pediatria.«Fra poco sarà pronta una mozione promossa...