Il sindaco Pierobon lo difende: «In Comune sempre corretto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONICITTADELLA «Filippo De Rossi ha rassegnato le dimissioni, che ho accettato, ribadendo la sua estraneità ai fatti. Questa sua scelta è stata presa, come mi ha riferito, affinchè l'amministrazione comunale continui a operare nel migliore dei modi senza i rischi di strumentalizzazioni e per agire in modo più tranquillo e sereno possibile preparando la sua difesa». Le parole sono di Luca Pierobon, sindaco di Cittadella. I referati a commercio, edilizia privata, attività produttive, agricoltura e turismo, sono, almeno per ora,...