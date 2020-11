IL RITRATTO

SAN MARTINO DI LUPARI L'amore per la famiglia, la passione per il lavoro, la dedizione per il suo paese: San Martino di Lupari. Aveva ancora moltissimo da fare, dare e realizzare. Purtroppo il Coronavirus in tre settimane si è portato via a 61 anni Valter Simioni, imprenditore, che ha fondato l'azienda Agriservice, in costante espansione. Persona e famiglia conosciutissima nella cittadina dov'è stato impegnato anche come consigliere comunale.

L'imprenditore stava benissimo, la diagnosi del Covid è avvenuta tre settimane fa all'ospedale di Cittadella. «Ha avuto i sintomi della malattia che poi è stata accertata - racconta uno dei figli - purtroppo non c'è stato nulla da fare, non abbiamo potuto sentirlo da alcuni giorni perché era in rianimazione». Mercoledì la ferale notizia della scomparsa che ha lasciato e lascia ancora tutti increduli. «Era dedito al lavoro ed alla famiglia, il po' di tempo libero che aveva lo trascorreva passeggiando nei campi. Mio padre - continua il familiare - è sempre stato disponibile verso i colleghi e quanti gli chiedevano un aiuto. Ha sempre dato uno sviluppo costante all'azienda che noi certamente continueremo. Era la sua seconda casa».

Valter Simioni è stato anche impegnato direttamente nell'amministrazione comunale con l'allora sindaco l'ingegnere Pietro Zorzato. «Sono sconvolto, una gravissima perdita - ricorda l'ex primo cittadino - Abbiamo condiviso dal 1955 al 1999 l'attività amministrativa. Era sempre attento e sensibile allo sviluppo economico di San Martino di Lupari ed alle istanze delle categorie economiche. Ha saputo cogliere gli insegnamenti del padre e svilupparli. Un uomo dinamico, onesto, preciso, veramente un grande lavoratore, al quale tutta la comunità deve molto. Ha certamente contribuito al benessere di questa zona».

L'azienda è stata costituita nel 1989 occupando un'area di 15.000 metri quadrati di cui 5.600 coperti. Opera nel settore agroalimentare per la commercializzazione di prodotti e servizi agronomici per l'agricoltura come sementi, concimi e presidi sanitari, con ritiro di cereali e semi oleosi per i produttori locali, con servizi intermodali rotaia-gomma per conto terzi di merci alla rinfusa. L'attività imprenditoriale si sviluppa negli anni. Nel 1992 nuovi impianti e strutture finalizzate al potenziamento dell'attività, nel 2003 con il progetto fuoco Agriservice si inserisce in un nuovo settore per la vendita di legna da ardere e pellet. Altri investimenti che ne aumentano gli spazi arrivando a raggiungere l'attuale area di 34.000 metri quadrati di cui 11.000 coperti. L'energia, la volontà e la visione sono sempre di Valter Simioni che ha saputo coinvolgere i figli Ketty, Herry, John e Roberta, che assicurano continuità. Figli comprensibilmente affranti nel dolore, assieme a Loredana, moglie e mamma, ai fratelli, al genero e alle adorate nipotine Mirjam, Alessia ed Emy ed alle tantissime persone che conoscevano Valter Simioni. Un dolore affrontato in modo molto riservato e sobrio. Oggi alle 19,30 nel Duomo cittadino ci sarà la preghiera di suffragio mentre sabato alle 9,30 saranno celebrate le esequie.

