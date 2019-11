Il consigliere che salva le chiese: «I segni dell'acqua sono devastanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZACADONEGHE Gli stivali nello zaino, un paio di guanti e qualche straccio in tasca. Destinazione: Venezia. Enrico Steffani, 24 anni, una laurea in Governo delle Amministrazioni e consigliere comunale di maggioranza a Vigodarzere (Forza Italia) nel primo pomeriggio di domenica è partito per unirsi al gruppo dei cosiddetti Angeli dell'acqua che attraverso le chat su Telegram hanno creato una fitta rete di volontari per coordinare di pulizia e raccolta dei rifiuti. «Mi sono iscritto alla chat e da giorni stavo pensando di andare a...