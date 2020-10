I TRIBUTI

PADOVA Buone notizie per chi lavora nei mercati cittadini: non si dovrà pagare la Cosap (Canone di occupazione del suolo pubblico) per il periodo che va dal 1° marzo al 15 ottobre. Continuano, dunque, i provvedimenti di sostegno fiscale in favore delle attività economiche alle prese con il Covid 19 messi in campo dal Comune e dal governo. «E' ufficiale ha annunciato ieri l'assessore al Commercio Antonio Bressa - L'esenzione dal pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico per i venditori ambulanti è esteso fino al 15 ottobre 2020. Si tratta di una boccata di ossigeno per il settore resa possibile dalle novità introdotte con la conversione in legge del Decreto agosto ha aggiunto l'esponente del Partito democratico - Il Comune di Padova invierà quindi le liquidazioni conteggiando l'esonero dal 1 marzo al 15 ottobre». «Questo provvedimento comporterà un mancato introito per le case comunali di 231.000 euro ha detto ancora l'assessore una cifra che verrà compensata dalle risorse messe disposizione dal governo. Mediamente ogni operatore risparmierà quest'anno 390 euro. In definitiva, al posto di pagare per 12 mesi, quest'anno gli ambulanti dovranno corrispondere i canoni di gennaio e febbraio e per il periodo che va dal 15 ottobre al 31 dicembre». Non solo ambulanti, però. Un paio di settimane fa, infatti, sempre Bressa ha annunciato che i plateatici anti Covid (in scadenza a fine ottobre) rimarranno fino al 31 dicembre.

«Sì, abbiamo deciso di prorogare il Piano straordinario per i plateatici fino a fine anno ha spiegato in quell'occasione l'assessore - Fino a tutto dicembre, dunque, le occupazioni continueranno a essere gratuite e realizzate anche in deroga ai normali vincoli. Tutto ciò è reso possibile grazie ai provvedimenti del governo e all'accordo con Soprintendenza per quanto riguarda le aree del centro storico. In questi mesi abbiamo riscontrato un ampio consenso da parte dei cittadini e degli esercenti. Abbiamo trovato, infatti, uno strumento inedito per sostenere le attività economiche e al tempo stesso per offrire ai cittadini un modo diverso di vivere parti di città in sicurezza all'aria aperta ridisegnando lo spazio urbano».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

