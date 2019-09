I COMMENTI MONTAGNANA Un mese fa era in ginocchio per il maltempo che aveva divelto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIMONTAGNANA Un mese fa era in ginocchio per il maltempo che aveva divelto merlature, alberi e coperture delle case. Ieri invece Montagnana era una città vestita a festa, in abiti rigorosamente medievali, per celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: il Palio dei 10 Comuni. Il pomeriggio del 2 agosto un'ora di pioggia battente e raffiche di vento a più di 100 chilometri orari era bastata a provocare 2,8 milioni di danni al patrimonio pubblico e alle proprietà private. Ma la cifra è soltanto approssimativa e nei...