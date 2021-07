Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTAABANO TERME «Le aziende da noi rappresentate, temendo che si possa giungere impreparati a nuove restrizioni, chiedono di valutare l'approvazione, come fatto per altre attività, di protocolli a prova di contagio che consentano, in caso di una nuova impennata del virus, di continuare a lavorare in sicurezza sia per i dipendenti che per gli ospiti» È questa la netta richiesta che il presidente di Federalberghi Terme, Emanuele...