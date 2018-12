Entra nel condominio di notte e ruba tutti gli zerbini degli appartamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIPADOVA Natale si avvicina e con le Feste aumentano anche i controlli dell'Arma per contrastare i furti. In questo periodo dell'anno, infatti, i ladri sono particolarmente attivi: approfittano delle giornate corte e della gente fuori casa per depredare case e appartamenti. Per questo ieri notte, dall'1 alle 7 i militari del nucleo operativo, guidato dal tenente Corrado Quarta, e quelli della stazione di Padova Prato della Valle, del luogotenente Giancarlo Merli, hanno battuto a tappeto buona parte della città: l'operazione si è...