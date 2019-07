«Distruggerà le Mura: Pediatria va spostata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAPADOVA Il progetto della nuova Pediatria previsto al posto dell'attuale Pneumologia è così vicino al Bastione Cornaro, capolavoro di difesa del 1500, da violare gli stessi vincoli messi dallo stato nel 1923 a tutela del monumento. Per cui le strade sono due: si può spostare l'edificio a poca distanza, nella zona del parcheggio che dà su via S. Massimo. E chiedere alla Soprintendenza di rivedere il via libera già dato all'operazione, alla luce di un particolare: se consideriamo il monumento nel suo complesso, con le gallerie e...