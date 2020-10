«Ci auguriamo davvero che il Governo riveda questi provvedimenti che, calati in una realtà come Conselve, sembrano davvero assurdi». Con tono pacato, ma determinato esordisce Giuseppe Idolazzi, che con il socio Giuliano Alfini gestisce da anni la storica pasticceria-bar New Style by Zampieri di Conselve, uno dei salotti buoni della cittadina.

State già vedendo gli effetti dell'ultimo Dpcm?

«Certamente ne abbiamo un danno pure noi che, peraltro, facciamo una gran lavoro la mattina con le colazioni e nel pomeriggio con merende e spuntini. Dopo le 18 il locale resta aperto per l'asporto di dolci, paste e pasticcini, ma certo ci mancano le persone che abitualmente vengono da noi per lo spritz».

Cosa pensa degli assembramenti?

«Intendiamoci, qui a Conselve, credo che nessun locale, noi compresi, abbia mai visto assembramenti per lo spritz, si parla di una trentina di persone al massimo tra l'altro ben distanziate. Da qualche giorno poi coperto la piazzetta estiva per renderla fruibile anche nella stagione invernale, proprio per rispettare le regole in vigore».

Come vede il futuro?

«Capisco che nelle grandi città ci sia la movida da arginare, ma nelle piccole e medie realtà come Conselve la pasticceria o il bar hanno anche una funzione sociale. La vendita prosegue anche dopo le 18 per i prodotti per esportazione, ma viene meno quella funzione aggregativa che ha una attività come la nostra, che esiste da oltre settant'anni. Speriamo che queste misure restrittive vengano modificate, noi comunque continuiamo a lavorare col sorriso».

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA