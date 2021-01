CAMPOSAMPIERO

Le ricadute economiche per l'anno da dimenticare del covid sono state pesanti anche per un comune di poco più di 12 mila abitanti come Camposampiero. La cittadina Antoniana guidata da 7 anni dalla sindaca Katia Maccarrone ha registrato delle minori entrate per tasse e imposte varie e per venire incontro alle famiglie ha sborsato soldi non preventivati nel bilancio comunale. I numeri, più eloquenti di tante parole, sono presentati dalla prima cittadina Maccarrone: «Le minori entrate nel 2020 si sono aggirate intorno ai 350 mila euro - sostiene la sindaca - dovute fondamentalmente a minori introiti di addizionale Irpef per 200 mila euro e meno 100 mila euro di Imu, con ulteriori cifre in calo per imposta sulla pubblicità e occupazione del suolo pubblico. Oltre a questo c'è stato un incremento di spesa di 100 mila euro per i servizi legati alla scuola che hanno richiesto importanti adeguamenti per la sicurezza anti Covid».

La precisa scelta dell'amministrazione comunale è stata quella di non far ricadere sulle famiglie gli aumenti, ma di metterli a carico del bilancio comunale approvato negli ultimi giorni dello scorso mese di dicembre. «In particolare - puntualizza la sindaca di Camposampiero - per il trasporto scolastico le tariffe senza il nostro aiutino sarebbero aumentate del 50%, del 14% la mensa scolastica e per il Nido quasi di 30 mila euro in più. Cifre importanti di questi tempi che abbiamo deciso di sobbarcarci per andare incontro alle famiglie già in difficoltà a far quadrare i conti».

Per sopperire a questa pesante mancanza di risorse, che alla fine si è aggirata nell'ordine dei 500 mila euro, la maggioranza consiliare a palazzo Tiso, sede del parlamentino locale, ha attinto agli importanti contributi che lo Stato ha riversato sui Comuni e alla rinegoziazione dei mutui che è stata concessa ai comuni dalla Stato. Le minori entrate nelle casse comunali a causa del Covid, però, non ha impedito alla giunta Maccarrone di approvare un bilancio che prevede investimenti per quest'anno di 4 milioni e 400 mila euro per lavori che riguardano sostanzialmente interventi sulle scuole pubbliche, il centro storico la viabilità e lo sport.

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA