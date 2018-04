Benessere acquisito con più orari di visita negli ospedali Ulss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPADOVA Un'operazione benessere a costo zero per le casse sanitarie pubbliche. Non più ricevimenti a spizzichi e bocconi ma la possibilità, per i ricoverati, di avere compagnia no-stop. E' bastata una riorganizzazione interna con rimodulazione degli orari di visita per concepire gli ospedali non solo come luoghi di cura, ma sempre più come spazi di relazione e interazione, aperti alla comunità.Il progetto pilota Humanitas, porte aperte in corsia, messo in atto a livello provinciale un anno e mezzo fa, prima dell'unificazione...