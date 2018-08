CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCUBOCONSELVE Faccia a faccia con il rapinatore, che voleva svaligiarle l'appartamento e che non ha esitato ad usare la torcia a mo' di manganello, colpendo in fronte la padrona di casa. Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti martedì notte da un'anziana di 76 anni di Conselve: la rapina subita, oltre a provocarle un forte choc e un trauma facciale con 20 giorni di prognosi, l'ha gettata in un profondo sconforto perché il malvivente le strappato dal collo il gioiello più prezioso che aveva: una collana d'oro della figlia Giusy,...