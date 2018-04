Donazioni e trapianti, 2017 da record «Ma più informazione sul consenso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOVENEZIA Per le donazioni e i trapianti il 2017 è stato un anno da record, ma sulla dichiarazione di volontà dei cittadini occorre promuovere una maggiore informazione. Regione e Aido tirano le somme di un anno in crescita sul fronte della sensibilizzazione in materia di organi, tessuti e cellule. Ora il Veneto è terzo in Italia per donatori, sia in termini assoluti (196, contro i 146 del 2016) che in rapporto alla popolazione (39,9 ogni milione di abitanti, a fronte di una media nazionale di 28,3).I NUMERIL'aumento delle...