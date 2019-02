Palestre con il bollino per i malati cronici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MODELLOUDINE Palestre e laureati in Scienze motoria specializzati per seguire nell'attività fisica persone con patologie cronico-degenerative. È l'obiettivo che si è posta l'Ass 3 Alto Friuli con la collaborazione del corso di laurea in Scienze Motorie dell'Università di Udine, organizzando un corso di formazione per laureati in Scienze motorie che si terrà all'ospedale di Gemona lunedì 25 febbraio e lunedì 11 marzo (francesco.graniero@aas3.sanita.fvg.it, per iscrzioni) dalle 8.30 alle 13. Responsabili scientifici del corso sono il...