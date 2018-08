CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀBELLUNO Si corre troppo in via Agordo. E si finisce fuori strada. Nei pochi minuti di pioggia di ieri pomeriggio, verso le 17, due automobilisti hanno perso il controllo del mezzo finendo ai lati della carreggiata, abbattendo guard rail e rete di protezione di un parcheggio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Per i conducenti solo qualche botta e un grande spavento, oltre ai danni alle vetture.Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale per effettuare la viabilità e nel contempo rimuovere i...