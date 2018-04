«Valutiamo i punti a rischio per installare gli apparecchi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ultimamente non abbiamo avuto richieste per installare nuovi autovelox. Le più recenti risalgono a due anni fa da parte dei Comuni di Livinallongo e di Fonzaso».Lo afferma Andrea Celsi, capo di gabinetto della prefettura di Belluno, ente responsabile delle autorizzazione per installare le postazioni fisse lungo le strade della provincia. «L'attività di mappatura dei punti dove è possibile l'installazione viene fatta soprattutto d'ufficio - spiega Celsi -. I parametri da noi valutati per autorizzare un autovelox fisso sono due: il tasso...