Torna il Baby Mercatino ma in via Mezzaterra

COMMERCIOBELLUNO Una nuova vetrina ha riacceso le luci in via Mezzaterra. Civico 39, davanti alla macelleria. Il Baby Mercatino, negozio di articoli usati per l'infanzia, ha lasciato la sede di Cavarzano e da sabato scorso ha preso posto in fondo alla prima parte della nota via del centro storico, contribuendo a rianimarla. Gli immobili sfitti sono ancora tanti, ma negli ultimi due anni le cose sono molto cambiate in via Mezzaterra e, oggi, la situazione è parecchio diversa da quando il sindaco Jacopo Massaro, nel primo mandato, aveva...