BELLUNO Grande successo per la giornata di pulizia in Nevegal. Sono stati 40 i volontari in azione sui sentieri del Colle. L'iniziativa di sfalcio e pulizia dei sentieri, che ieri mattina ha raccolto volontari che dalle 7.30 fino al primo pomeriggio hanno lavorato in diverse aree, ha prodotto i suoi frutti. Presenti i volontari del nucleo di Protezione civile dell'Ana Belluno e della Protezione Civile comunale, di Belluno Alpina, degli Amici del Nevegal e rappresentanti e operatori del Comune di Belluno, tra i quali gli assessori Biagio Giannone e Marco Bogo e il responsabile della Protezione Civile comunale Paolo Zaltron. Un buon numero di presenze, ma qualcuno ha contato gli assenti.

Assenti annunciati gli esponenti dell'Asd Nevegallika, che non ha voluto partecipare alla riunione del 30 giugno, perché non aderiva «a queste attività che, seppur di dimostrazione di buona volontà da parte di cittadini con senso civico, lasciano a desiderare in quanto a sicurezza». La stessa Nevegallika, lo scorso febbraio, aveva inviato una lettera al Comune proponendosi «di mantenere e gestire alcuni sentieri che a noi sembrano essenziali per le escursioni di gruppo e singole», fornendo l'elenco. Una missiva che non ha avuto risposte. Assenti giustificati Alessandro Molin della Scuola di sci Nevegàl che era in ritiro sullo Stelvio con la squadra che allena. Gli Amici del Nevegàl avevano dato una serie di adesioni, ma poi all'ultimo momento si sono trovati in meno. Ad ogni modo, sono state sei le squadre organizzate che hanno ripulito i sentieri numero 7 (da Malga Toront all'incrocio con il sentiero che porta al Col Visentin, passando per Buse del Camp e tutte le Creste), il 18 (da La Casera al Piazzale), il tratto di Costa Legner verso Malga Toront e quello tra Casera Erte e La Grava. Nei giorni scorsi, inoltre, l'Unione Montana era intervenuta per ripulire il sentiero che dal Campo Scuola sale fino a Col dei Pin. «È stato un grande successo - commenta l'assessore Biagio Giannone, organizzatore con il collega di giunta Marco Bogo dell'iniziativa che dimostra il grande attaccamento dei bellunesi al Nevegal. C'è stata una grande accoglienza, e anche commozione, tra gli operatori del Colle che ci hanno accompagnato in questa giornata e che hanno voluto sostenere l'operato dei lavoratori: dai gestori del Bar Slalom che hanno offerto la colazione ai volontari fino a tutti i rifugi dove siamo intervenuti e dove siamo stati accolti a braccia aperte, passando per Veneta 21, i nuovi gestori di Pian Longhi che stanno organizzando iniziative anche in Valdart, che hanno portato bevande e uno spuntino per tutti i volontari impegnati in questa calda mattinata, fino al gran finale al rifugio La Grava con il pranzo offerto a tutti dal gestore Giorgio Sitta». «Durante il nostro lavoro, abbiamo anche incontrato numerosi turisti da tutto il Veneto, continua Giannone attirati in Nevegal anche da questa nuova spinta al turismo di prossimità arrivata dall'epidemia da Covid-19».

