Strade riasfaltate a costo zero, grazie alla fibra ottica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANUTENZIONEBELLUNO Un accordo, una stretta di mano e l'asfalto è fatto. Strade rimesse a nuovo a Safforze e nella zona artigianale della città, grazie alla collaborazione con i privati. L'operazione è infatti stata portata a termina a costo zero per il Comune, grazie alla trattazione con Telecom. L'azienda di telecomunicazioni è infatti impegnata nella posa della fibra ottica in città e si è accollata l'onere di riasfaltare l'intera corsia a lavori ultimati, anziché solo la striscia interessata dal cantiere. Questo è stato...