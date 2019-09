Settimana per l'ambiente tutte le iniziative verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEBELLUNO Il rispetto per l'ambiente, va portato in piazza. È l'invito del movimento Fridays for Future perché domani si apre la Climate Action Week, ovvero la settimana di informazione e di azione per la giustizia climatica. Il movimento per l'ambiente lanciato da Greta Thunberg è attivo anche a Belluno. Il capoluogo parteciperà alla sette giorni con manifestazioni, presidi, convegni e proiezioni di film. Si parlerà di clima che sta cambiando, di boschi e di cibi, si sbandiereranno striscioni per sostenere la causa e si cercherà...