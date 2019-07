SERRANDE ABBASSATE BELLUNO (rg) Ennesimo esercizio commerciale che abbassa le

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERRANDE ABBASSATEBELLUNO (rg) Ennesimo esercizio commerciale che abbassa le serrande. A Belluno, come del resto in varie altre località della provincia, la chiusura di un'attività ormai non fa quasi più notizia. Ma a perderci, di certo, è il tessuto cittadino, sia economico che sociale. Questa volta tocca al bar New Caffi collocato all'inizio dell'omonima galleria pedonale percorrendola da via Girolamo Segato. Dopo quasi due decenni di presenza il punto di riferimento di tanti, per un caffè, un aperitivo o un pranzo veloce, saluta tutti....