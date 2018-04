Schianto nella notte: due feriti molto gravi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEBELLUNO Schianto nella notte, un'auto contro un albero, due feriti gravi all'ospedale.I FATTIUn tremendo incidente è accaduto ieri notte, attorno alle 2, in via Vittorio Veneto 73. Un'auto, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è andata a sbattere violentemente contro un albero. Le due persone a bordo, prontamente soccorse dagli altri automobilisti di passaggio, sono rimaste incastrate nel veicolo tant'è che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per aprire il mezzo e consentire così ai sanitari di...