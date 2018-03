Sagre sicure: arrivano i pilastrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIORNO DOPOBELLUNO Pilastrini a scomparsa contro il rischio terrorismo. Il primo restyling delle fiere cittadine arriverà dal piano sicurezza. La direttiva Bolkestein frena gli entusiasmo di Palazzo Rosso sul rinnovo di fiere e mercati, ma la necessità di intervenire per mettere il centro storico in una botte di ferro in occasione delle grandi manifestazioni imporrà qualche cambiamento di riflesso.IL PROBLEMALa Festa della Madonna Addolorata di domenica ha riacceso, insomma, la questione svecchiamento degli eventi tradizionali in città....