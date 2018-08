Riaprono le fabbriche con l'incubo esuberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIABELLUNO Rientro dalle ferie tra speranze e certezze. Con punti alcuni punti fermi e i soliti nodi da risolvere. Sarà un autunno caldo quello che comincerà ufficialmente lunedì per gran parte delle imprese bellunesi. E non certo per le temperature da canicola, anche perché tra oggi e domani arriverà la pioggia a smorzare il caldo: semmai, saranno i temi del lavoro i veri protagonisti. Perché il lavoro c'è; e va detto che Belluno non è poi troppo sfortunata sul fronte dell'occupazione. Ma che lavoro è quello del Bellunese? Di...