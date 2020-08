L'ASSEMBLEA

BELLUNO Cambio ai vertici della Pro Loco Pieve Castionese. In sella al gruppo resta Maurizio Fontanelle. Nella prima riunione del Consiglio di amministrazione dello scorso 3 agosto, infatti, l'ex presidente è stato riconfermato all'unanimità, continuerà perciò a guidare la Pro Loco anche nel biennio 2020-2021. Anche il nuovo Consiglio parte sotto il segno della continuità, con la conferma di 15 consiglieri su 19 e con i 4 dimissionari sostituiti da nuovi. Gli appuntamenti sociali per il rinnovo delle cariche si sono svolti al scorsa settimana, alla presenza di circa 50 soci, sotto il tendone del Restart Castion. I soci della Pro loco Pieve Castionese hanno votato il bilancio consuntivo 2019 e ascoltato la relazione del presidente Maurizio Fontanelle che ha concentrato la sua riflessione sulla necessità di programmare una diversa attività di svolgimento e pianificazione degli eventi, per le restrizioni del Coronavirus. Quest'anno, si sa, la sagra del Campanot non si è svolta e questo ha fatto mancare alle casse della Pro Loco tutte quelle entrate, importanti, che consentono poi l'organizzazione e la programmazione di interventi di investimento a favore della comunità. Il piano b messo a punto dal gruppo per salvare il salvabile è stato il Campanot Virtual Edition, iniziativa svolta a favore delle attività di ristorazione del territorio che ha avuto un grande successo, portando circa 1000 pasti nelle case dei castionesi grazie al lavoro di tanti volontari distributori. L'altra manifestazione è stata Restart Castion, ovvero un calendario di eventi organizzati sotto la tensostruttura montata nel piazzale del campo di calcio; qui tra il 14 luglio e il 4 agosto sono state ospitate serate di teatro, di musica, incontri con personaggi, spettacoli per bambini. Ma l'anno continuerà sotto il segno degli annullamenti. Salteranno anche Orti in piazza originariamente in calendario per il 13 settembre e la 24 Ore di San Martino.

A.Tr.

