Penuria di medici negli ospedali: Bond bussa alla porta di Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀBELLUNO Corsie e ambulatori sempre più a corto di medici, specie nel Bellunese. Una problematiche che il deputato Dario Bond (FI) intende affrontare su un doppio binario.«Nonostante i concorsi e l'offerta di lavoro, non si trovano dottori specializzati per gli ospedali bellunesi - afferma Bond -. Per questo, ho preparato una mozione che presenterò in Commissione sanità e sociale con la quale chiederò un doppio binario per le assunzioni nella sanità: uno dedicato ai medici specialisti ed uno per i medici neolaureati, che potranno...