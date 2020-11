LA STAGIONE

BELLUNO Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi inizia il futuro del Nevegàl. È il giorno della firma dal notaio per l'acquisizione a tempo degli impianti del Colle da parte della società Nevegal 2021, che li rileva da Alpe del Nevegàl srl. Poi l'altra data da segnare sul calendario è quella del 22 dicembre. Pandemia permettendo, saranno rimessi in funzione seggiovie e skilift del comprensorio che domina il capoluogo dolomitico. Ecco perché da sabato è stata avviata, attraverso il sito web la campagna abbonamenti per la stagione entrante. Vivaio Dolomiti, uno sei soggetti che ha contribuito economicamente a costituire la nuova società ponte, ha affidato ai social un suo breve commento: «Nevegal: si riparte. Potrà andare bene o male, ma c'è tanto entusiasmo e voglia di rialzarsi. È come risvegliarsi dopo un incubo». E anche la Scuola di sci Nevegàl: «In questo clima di incertezza desideriamo più che mai condividere con voi tutti gli aggiornamenti sulla stagione invernale 2020-2021 in Nevegal. Il messaggio che vogliamo comunicarvi è: «Noi siamo pronti, e anche le piste!».

Dopo le ultime revisioni, gli impianti saranno pienamente operativi. La Scuola Sci è pronta nel rispetto dei protocolli, che sono in via di definizione, per avviare per la stagione entrante. È partito sabato 21 novembre la campagna promozionale per l'acquisto dello skipass stagionale a prezzo molto conveniente. L'offerta è valida fino a martedì 8 dicembre ed è accessibile dal sito https://nevegal2021.it/. Le prenotazioni online saranno attivate appena definiti tempi e modi di apertura degli impianti. Vi aggiorneremo tempestivamente quando l'apposita pagina sul sito sarà operativa. Vi ringraziamo per averci seguito fino ad oggi e non vediamo l'ora di ritrovarci tutti insieme sul Nevegal». Nel sito nevegal2021 c'è il metodo di acquisto on line. La promozione valida fino all'8 dicembre prevede lo skipass stagionale a 69 euro per i bambini fino al 10 anno di età, mentre per tutti gli altri si parla di 99 euro.

Prezzi estremamente competitivi per una serie di ragioni, lo ha ricordato più volte il presidente di Nevegal 2021, Massimo Slaviero (d'accordo con Lionello Gorza, Roberto Pierobon e Alessandro Molin) oltre alla serie di operatori ed associazioni che hanno permesso di riempire il conto corrente della società. Innanzi a tutto, poiché verranno aperte solo la pista Coca (i due tronconi della seggiovia), il Campo scuola e il raccordo, la società ha deciso per un prezzo di favore rendendosi conto che, con quell'offerta non si poteva chiedere molto di più. In secondo luogo l'aspetto sociale. L'intento è sempre stato quello di rendere lo sci del Colle fruibile alla massa: il Nevegàl deve essere un luogo del cuore, per bellunesi e non, e quindi offrire uno stagionale a meno di 100 euro è un modo per ottenere il riavvicinamento da parte di coloro che, negli anni, se ne erano allontanati. D'altro canto i numeri della stagione 2019-20 che, a quanto si legge nel sito della nuova società riporta questi dati: sono circa 40mila ingressi giornalieri durante l'inverno, 3500 i bambini che hanno frequentato la scuola di sci, di cui 1800 che hanno iniziato a sciare la scorsa stagione.

