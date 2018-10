«Non segnalò i maltrattamenti in famiglia» Medico di base alla sbarra per omessa denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Non avrebbe denunciato i presunti maltrattamenti in famiglia subìti da una sua paziente, con la figlia disabile, dal marito orco. È con questa accusa che la dottoressa Paola Callegari, 55enne di via Fiammoi, Belluno, è alla sbarra in Tribunale a Belluno. Deve rispondere infatti di omesse denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. Il caso è approdato ieri mattina di fronte al giudice Domenico Riposati, con il pm Giuseppe Gulli. È stato rinviato alle prossime settimane per sentire la figlia della persona offesa.Il...