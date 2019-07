Nevegallika propone due progetti alla Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTURO DEL COLLEBELLUNO «Per il Nevegal serve un progetto? Ne abbiamo due: uno per l'inverno e uno per l'estate». Quando il Colle chiama, c'è sempre qualcuno che risponde «presente!». Stavolta è l'associazione Nevegallika, che da anni si è presa a cuore le sorti della montagna di Belluno. Con una filosofia spiccia, forse. Ma di sicuro effetto. «Bisogna partire dal basso e dalle piccole cose - dice Paolo Garaboni, cuore e mente dell'associazione -. Non possiamo pensare di costruire qualcosa di grande adesso, in questo momento in cui...