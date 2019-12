Neve artificiale e fresca: il Colle spera nel Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAROSELLO BIANCOBELLUNO Si abbassano le temperature e anche sul Nevegàl si sono finalmente accesi i cannoni per la neve artificiale. Sono in funzione da due giorni e oggi è prevista una nevicata. Lo conferma Alessandro Molin, della Scuola di sci Nevegàl. «Le temperature si sono abbassate e, se continuasse così per altri cinque sei giorni, le piste potrebbero anche essere pronte per Natale». Oggi, intanto, è prevista neve in quota e la speranza è che imbianchi anche il Colle. Anche dall'Alpe del Nevegàl srl arrivano rassicurazioni,...