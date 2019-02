CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIMETICHE IN PISTABELLUNO Alpini impegnati sulle piste: non solo con le centinaia di interventi che compiono ogni anni sulle montagne bellunesi, ma anche nelle gare dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (CaSTA), giunti alla 71^ edizione. Si sono aperti domenica e vedono migliaia di chilometri percorsi sulle piste della Pusteria e del Comelico e 2100 militari impegnati. Si sono distinti in particolare gli alpini bellunesi del Settimo: gli alpini cadorini hanno infatti conquistato il 3° posto nella gara di pattuglia sci-alpinistica....