LA SENTENZABELLUNO È stato condannato ieri mattina, in Tribunale a Belluno, a 4 mesi di reclusione per l'accusa di lesioni colpose Ubaldo Catalano, 54enne di Bari residente a Montebelluna (TV). L'uomo era finito nei guai dopo l'infortunio sul lavoro di un operaio che lavorava per conto della sua ditta la Costruzioni Generai Bmc srl di Favaro Veneto (Ve). Ieri mattina sono stati sentiti due testi della difesa, che però non hanno convinto il pm, che ha comunque chiesto la condanna dell'imputato. La vicenda risale al 31 gennaio 2014 e avvenne a...