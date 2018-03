CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATABELLUNO Il maltempo, è indubbio, non ha aiutato. L'aver ridotto l'area delle bancarelle togliendo piazza Piloni e le vie attigue alla stazione non è stato sufficiente. Ieri gli spazi vuoti non si contavano, il mercatino era a singhiozzo e la polemica degli esercenti tagliati fuori dalla festa è sorta spontanea. Sono 150 gli stalli della Sagra dei Fis-ciot, non c'è il numero di quanti abbiano dato forfait ma potrebbero essere stati circa la metà. Anche gli spuntisti, gli ambulanti che sono soliti presentarsi in giornata per...