CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ODISSEAVinse l'appalto per i parcheggi a pagamento del Comune e da quel momento è iniziato per lui un calvario. È una storia lunga 30 anni quella che racconta Aldo Coronati, 72 anni, fondatore della Secur di via Medaglie d'Oro, oggi Secur Impianti gestita dai figli. L'azienda di impianti antintrusione e telecamere nel 1989 si occupava anche d'altro e per questo partecipò alla prima gara d'appalto per la gestione triennale della sosta blu. L'incarico venne però revocato dopo solo un anno e affidato al gruppo Iri Italstat-Italimpa. Da...